В Петербурге рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры в 2021—2022 годах

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В 2021 и 2022 годах Санкт-Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Утверждено соответствующее распоряжение правительства России, передаёт kp.ru.
В Петербурге рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры в 2021—2022 годах
  • РИА Новости

«Данные средства пойдут на строительство пяти объектов, которые входят в адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с началом реализации мероприятий в 2020 году», — рассказали в пресс-службе Смольного.

В 2021-м городу перечислят 3,7 млрд рублей, в 2022-м — 3,4 млрд рублей.

Средства, в частности, направят на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

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