В Петербурге рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры в 2021—2022 годах

В 2021 и 2022 годах Санкт-Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Утверждено соответствующее распоряжение правительства России, передаёт kp.ru.

«Данные средства пойдут на строительство пяти объектов, которые входят в адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с началом реализации мероприятий в 2020 году», — рассказали в пресс-службе Смольного.

В 2021-м городу перечислят 3,7 млрд рублей, в 2022-м — 3,4 млрд рублей.

Средства, в частности, направят на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог.