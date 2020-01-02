В Петербурге рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры в 2021—2022 годах
- РИА Новости
«Данные средства пойдут на строительство пяти объектов, которые входят в адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с началом реализации мероприятий в 2020 году», — рассказали в пресс-службе Смольного.
В 2021-м городу перечислят 3,7 млрд рублей, в 2022-м — 3,4 млрд рублей.
Средства, в частности, направят на реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог.