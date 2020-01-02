Московское метро проведёт более 130 экскурсий в электродепо в 2020 году
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Это совместный проект с Музеем Москвы «Метротур».
В депо «Красная Пресня» можно будет увидеть технический состав, обслуживающий по ночам тоннели и станции, а в электродепо «Калужское» посетителям покажут закрытую в 1974 году станцию «Калужская».
Каждая экскурсия завершится выездом из депо до ближайшей станции.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.