Школьника из Томской области наградили за спасение пятилетней племянницы

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Школьника Юрия Мельникова из Томской области наградили за спасение пятилетней племянницы, сообщает kp.ru.
Школьника из Томской области наградили за спасение пятилетней племянницы
  • © Управление МЧС России по Томской области

В апреле 2019 года 11-летний мальчик играл со своей племянницей в мяч рядом с домом. Через дорогу протекала небольшая река, которая разливается в весеннее половодье, куда и укатился мяч. Потянувшись за ним, девочка провалилась в воду.

Мельников прыгнул в реку и вытолкнул ребёнка на берег. Сам он выбрался на берег не сразу, поскольку его понесло по течению.

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в ноябре в Совете Федерации школьник получил медаль «За мужество в спасении».

Со своей стороны, Главное управление МЧС России по Томской области выступило с ходатайством о поощрении Мельникова ведомственной наградой — медалью «За спасение погибающих на водах».

Ранее Inforeactor сообщал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.

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