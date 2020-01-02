Путин поздравил Юрия Григоровича с днём рождения
- РИА Новости
«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета», — говорится в послании президента.
Он подчеркнул, что работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира».
«Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго», — добавил Путин.
Ранее Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.