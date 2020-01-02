Путин поздравил Юрия Григоровича с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с днём рождения.

«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета», — говорится в послании президента.

Он подчеркнул, что работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира».

«Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго», — добавил Путин.

Ранее Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.