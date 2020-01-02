Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Красногорске

По меньше мере шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в аварии с двумя автобусами в подмосковном Красногорске.

«В 9:20 мск произошло столкновение двух автобусов. В результате пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются», — рассказали РИА Новости в подмосковном главке МВД.

30 декабря автобус, перевозивший рабочих с месторождения, столкнулся с грузовиком на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Югре. Пострадали 13 человек.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.