Российские военные в Таджикистане отработали прикрытие объектов базы

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Российские военные в Таджикистане отработали прикрытие объектов базы с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Российские военные в Таджикистане отработали прикрытие объектов базы
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«Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли жилую зону, склады вооружения и позиции С-300 от средств наведения и воздушной разведки при помощи комплекса РЭБ «Поле-21» в ходе комплексного учения, завершившегося в четверг в Таджикистане», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что поставив помехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника.

В ноябре подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.

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