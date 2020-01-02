Российские военные в Таджикистане отработали прикрытие объектов базы с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

«Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли жилую зону, склады вооружения и позиции С-300 от средств наведения и воздушной разведки при помощи комплекса РЭБ «Поле-21» в ходе комплексного учения, завершившегося в четверг в Таджикистане», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что поставив помехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника.

В ноябре подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.