Маршруты для туристов из Китая разработают к юбилею Ленина
- АГН «Москва»
«Туристов из Китая действительно очень привлекает родина Ленина… В следующем году мы отмечаем большую дату — 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Ставим цель – принять порядка 2000 китайских туристов. Сейчас разрабатываются новые маршруты», — приводит РИА Новости слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Он отметил, что гостиницы и рестораны области активно присоединяются к программе China Friendly.
Ранее ФАН сообщал, что доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 1 января.