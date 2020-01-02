Маршруты для туристов из Китая разработают к юбилею Ленина

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Маршруты для китайских туристов разработают в Ульяновской области к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.
Маршруты для туристов из Китая разработают к юбилею Ленина
  • АГН «Москва»

«Туристов из Китая действительно очень привлекает родина Ленина… В следующем году мы отмечаем большую дату — 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Ставим цель – принять порядка 2000 китайских туристов. Сейчас разрабатываются новые маршруты», — приводит РИА Новости слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Он отметил, что гостиницы и рестораны области активно присоединяются к программе China Friendly.

Ранее ФАН сообщал, что доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 1 января

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