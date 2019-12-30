Мавзолей Ленина будет закрыт 1 января

Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 1 января. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны России.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

В 2019 году Мавзолей уже закрывали. Так, это произошло 25 декабря — из-за проведения общероссийской новогодней ёлки. Кроме того, доступ был закрыт в День народного единства 4 ноября.