Мавзолей Ленина будет закрыт 1 января

Короткая ссылка
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт 1 января. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны России.
Мавзолей Ленина будет закрыт 1 января
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

В 2019 году Мавзолей уже закрывали. Так, это произошло 25 декабря — из-за проведения общероссийской новогодней ёлки.

Кроме того, доступ был закрыт в День народного единства 4 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить