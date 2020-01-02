Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды

Дома в Охотском районе Хабаровского края, которые оказались подтопленными из-за нагонной волны с моря, освободились от воды.

«Ситуация стабилизировалась, вода из подтопленных накануне домов ушла. При ночном приливе повторного подтопления не было. В четверг будет проведен подворовой обход, будет дана оценка ущерба», — приводит Интерфакс сообщение регионального главка МЧС.

Отмечается, что режим ЧС продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что в Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.