Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды
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«Ситуация стабилизировалась, вода из подтопленных накануне домов ушла. При ночном приливе повторного подтопления не было. В четверг будет проведен подворовой обход, будет дана оценка ущерба», — приводит Интерфакс сообщение регионального главка МЧС.
Отмечается, что режим ЧС продолжает действовать.
Ранее сообщалось, что в Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.