Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды

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Дома в Охотском районе Хабаровского края, которые оказались подтопленными из-за нагонной волны с моря, освободились от воды.
Подтопленные дома в Хабаровском крае освободились от воды
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«Ситуация стабилизировалась, вода из подтопленных накануне домов ушла. При ночном приливе повторного подтопления не было. В четверг будет проведен подворовой обход, будет дана оценка ущерба», — приводит Интерфакс сообщение регионального главка МЧС.

Отмечается, что режим ЧС продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что в Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

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