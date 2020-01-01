Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
- Паводок. Архивное фото
- РИА Новости
«В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был введён режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, а также 27 придомовых территорий в посёлке Морском.
Для жителей подтопленных домов организован пункт временного размещения в районном центре.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
12 ноября сообщалось о возможном подтоплении в Старорусском районе и на территории Великого Новгорода.