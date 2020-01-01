Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

Короткая ссылка
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
  • Паводок. Архивное фото
  • РИА Новости

«В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был введён режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, а также 27 придомовых территорий в посёлке Морском.

Для жителей подтопленных домов организован пункт временного размещения в районном центре.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

12 ноября сообщалось о возможном подтоплении в Старорусском районе и на территории Великого Новгорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить