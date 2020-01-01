Два человека погибли при ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Предварительно, в среду, 1 января, водитель Volvo S70 при движении по кривому участку трассы не «учёл дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства» и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.

Уточняется, что водитель и пассажир Volvo погибли на месте инцидента до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей на Шипиловской улице на юге Москвы.