Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что четверых пассажиров Kia госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось о столкновении грузовика и трамвая в Москве. В результате инцидента пострадали шесть человек.