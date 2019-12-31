Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

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Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что четверых пассажиров Kia госпитализировали с травмами. 

Ранее сообщалось о столкновении грузовика и трамвая в Москве. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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