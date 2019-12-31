Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Hyundai, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что четверых пассажиров Kia госпитализировали с травмами.
Ранее сообщалось о столкновении грузовика и трамвая в Москве. В результате инцидента пострадали шесть человек.