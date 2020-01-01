Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Самарой
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло на 103-м км автодороги Самара — Ульяновск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN Lion's Regio.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали водитель Nissan и два его пассажира.
Ранее на трассе в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, в результате инцидента пострадали два человека.