Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

В Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля с междугородним автобусом, в результате пострадали три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 103-м км автодороги Самара — Ульяновск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN Lion's Regio.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали водитель Nissan и два его пассажира.

Ранее на трассе в Балашовском районе Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус, в результате инцидента пострадали два человека.