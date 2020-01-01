В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

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В праздничных гуляниях на Новый год приняли участие почти 6,5 млн человек, нарушений в ходе празднований допущено не было.
В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
  • РИА Новости

«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тыс. праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Отмечается, что порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 67,4 тыс. полицейских.

Помимо полиции, к обеспечению порядка были привлечены представители частных охранных предприятий, дружинники и росгвардейцы.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — указано в тексте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.

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