В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
- РИА Новости
«Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тыс. праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — говорится в сообщении на сайте МВД России.
Отмечается, что порядок в новогоднюю ночь обеспечивали 67,4 тыс. полицейских.
Помимо полиции, к обеспечению порядка были привлечены представители частных охранных предприятий, дружинники и росгвардейцы.
«Нарушений общественного порядка не допущено», — указано в тексте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.