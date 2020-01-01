В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России с 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что с 1 января 2020 года увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трёх лет.

Как уточняется, воспользоваться этим видом поддержки смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Также с 1 января возобновилась индексация материнского капитала, в 2020 году его размер составит 466 617 рублей. Проиндексированы будут и неиспользованные части маткапитала.

С начала года отменяется ежемесячная компенсационная выплата в 50 рублей, которая назначалась, в том числе матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трёх лет. При этом те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на выплаты.

Кроме этого увеличивается число регионов, которым из федерального бюджета софинансируют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, в программу войдут все без исключения регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в беседе с НСН прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.