Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
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- РИА Новости
«Сообщение о преступлении поступило в 01:07», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что инцидент произошёл в 00:50 мск в автобусе, следовавшем по району Коммунарка.
Пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства происшествия выясняются, «принимаются меры по розыску злоумышленников».
Ранее полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что ранее он нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру в московском метро.