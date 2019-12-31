Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

«Сообщение о преступлении поступило в 01:07», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что инцидент произошёл в 00:50 мск в автобусе, следовавшем по району Коммунарка.

Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства происшествия выясняются, «принимаются меры по розыску злоумышленников».

Ранее полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что ранее он нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру в московском метро.