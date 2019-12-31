Захарова назвала самое тяжёлое и радостное событие 2019 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжёлым и радостным моментом 2019 года.

«Вы знаете, это (возвращение Бутиной. — RT) и самый сложный, и самый радостный момент. Это было всё в одном. Это дорога длиною в полтора года. Это дорога со взлётами и падениями. То казалось, что всё должно вот-вот разрешиться, потом снова обрыв, и вот наконец-то!» — приводит ТАСС её слова.

26 октября Бутина прибыла в Москву. Во время встречи россиянки в аэропорту Шереметьево Захарова заявила, что вся американская система работала над тем, чтобы сломать Бутину.

Россиянка была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».