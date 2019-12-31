Число иностранных студентов в вузах Нижегородской области выросло на 35% в 2019 году

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В 2019 году в вузах Нижегородской области обучались 4,7 тыс. иностранных студентов, что на 35% превышает показатель 2018-го. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Число иностранных студентов в вузах Нижегородской области выросло на 35% в 2019 году
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как заявил губернатор Глеб Никитин, ведущие вузы области принимают участие в реализации федерального проекта «Экспорт образования».

Чаще всего иностранцы выбирают ННГУ имени Лобачевского, ПИМУ, НГПУ имени Минина.

Приезжают в регион студенты из Египта, Индии, Китая, Ирака, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее Newinform сообщал, что Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере.

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