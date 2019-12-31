Число иностранных студентов в вузах Нижегородской области выросло на 35% в 2019 году
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- РИА Новости
Как заявил губернатор Глеб Никитин, ведущие вузы области принимают участие в реализации федерального проекта «Экспорт образования».
Чаще всего иностранцы выбирают ННГУ имени Лобачевского, ПИМУ, НГПУ имени Минина.
Приезжают в регион студенты из Египта, Индии, Китая, Ирака, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее Newinform сообщал, что Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере.