В Кремле назвали главное достижение 2019 года

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Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали главное достижение 2019 года
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

По его словам, в последние три — четыре года по объективным причинам уровень благосостояния граждан или топтался на месте, или сокращался.

«В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», — сказал представитель Кремля.

Главной неудачей он назвал «скромный» темп роста экономики страны. Песков отметил, что здесь есть много «резервов для навёрстывания».

Ранее сообщалось, что с 2020 года Росстат начнёт адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

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