В Кремле назвали главное достижение 2019 года
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По его словам, в последние три — четыре года по объективным причинам уровень благосостояния граждан или топтался на месте, или сокращался.
«В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», — сказал представитель Кремля.
Главной неудачей он назвал «скромный» темп роста экономики страны. Песков отметил, что здесь есть много «резервов для навёрстывания».
Ранее сообщалось, что с 2020 года Росстат начнёт адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.