Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

По словам главы правительства, новая система будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования.

«Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает ещё и помощь от государства», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил, что эта система уже тестировалась в 11 регионах и «в целом необходимо этот опыт распространить в масштабах всей страны».

Ранее «Известия» сообщали, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.