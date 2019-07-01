Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

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Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
  • РИА Новости

По словам главы правительства, новая система будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования.

«Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает ещё и помощь от государства», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил, что эта система уже тестировалась в 11 регионах и «в целом необходимо этот опыт распространить в масштабах всей страны».

Ранее «Известия» сообщали, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.

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