Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
- РИА Новости
По словам главы правительства, новая система будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи и уровень образования.
«Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает ещё и помощь от государства», — цитирует РИА Новости Медведева.
Он отметил, что эта система уже тестировалась в 11 регионах и «в целом необходимо этот опыт распространить в масштабах всей страны».
Ранее «Известия» сообщали, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.