Эксперт прокомментировал возможность корректировки критериев нуждаемости в России
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- РИА Новости
«На самом деле существующие критерии бедности достаточно просты и понятны. Но при переоценке и расширении критериев существует риск появления субъективной оценки бедности», — заявил он.
По его мнению, расширенного толкования здесь быть не должно, хотя какие-то разумные пределы оценки можно применить.
Как считает эксперт, если получается доход из расчёта на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума и иных источников дохода нет, то такую семью нужно считать бедной.
Ранее «Известия» сообщали, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.