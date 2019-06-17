Эксперт прокомментировал возможность корректировки критериев нуждаемости в России

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что чиновники из ряда российских регионов в качестве одной из возможных мер по снижению числа малоимущих в стране выступили с инициативой скорректировать критерии нуждаемости.

«На самом деле существующие критерии бедности достаточно просты и понятны. Но при переоценке и расширении критериев существует риск появления субъективной оценки бедности», — заявил он.

По его мнению, расширенного толкования здесь быть не должно, хотя какие-то разумные пределы оценки можно применить.

Как считает эксперт, если получается доход из расчёта на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума и иных источников дохода нет, то такую семью нужно считать бедной.

Ранее «Известия» сообщали, что власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в Министерство труда России отчёты, в которых высказались в поддержку корректировки критериев нуждаемости.