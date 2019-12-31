В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

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В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
  • © РИА Новости

«Один — в состоянии тяжёлой степени тяжести, трое — в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная», — заявили в ведомстве Интерфаксу.

В пресс-службе управления МВД по ХМАО отметили, что ещё восемь пострадавших лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при аварии возросло до 13, двое из них в тяжёлом состоянии.

Автобус, перевозивший рабочих с месторождения, столкнулся с грузовиком на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Югре.

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