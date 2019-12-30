«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании

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«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании. В частности, полномочия прекратила член правления Влада Русакова, которая курировала газовый бизнес в должности вице-президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.
«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как отмечается, также совет директоров прекратил полномочия члена правления, зампреда «Роснефти» Юрия Калинина.

На должность заместителя председателя правления компании назначен первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Зелько Рунье.

Также назначены членами правления «Роснефти» вице-президент — руководитель службы безопасности компании Урал Латыпов и вице-президент — главный геолог Андрей Поляков.

В июне бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер был переизбран главой совета директоров «Роснефти».

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