«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании
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- РИА Новости
Как отмечается, также совет директоров прекратил полномочия члена правления, зампреда «Роснефти» Юрия Калинина.
На должность заместителя председателя правления компании назначен первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Зелько Рунье.
Также назначены членами правления «Роснефти» вице-президент — руководитель службы безопасности компании Урал Латыпов и вице-президент — главный геолог Андрей Поляков.
В июне бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер был переизбран главой совета директоров «Роснефти».