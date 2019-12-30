В РПЦ прокомментировали изменение правил крещения детей

Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) прокомментировал решение Синода разрешить крещение верующих с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

«Можно давать имена, которых нет в месяцеслове в той форме, в которой они предлагаются. То есть, может быть, какое-то имя является переводом христианского имени на язык какого-то народа», — пояснил он РИА Новости.

Игумен отметил, что сохранение определённой формы имени при крещении позволит людям, которые избрали отличную от своих предков религию, сохранить связь со своей культурой и языком.

По его словам, многие мусульманские имена являются переводным вариантом имён греческих и славянских святых, то же самое наблюдается в традиции Русской православной церкви.

«Другим примером являются имена очень почитаемых в России мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии… Здесь ясно, что этих отроковиц не звали так по-русски, по славянски — это перевод их латинских имен», — уточнил он.

Игумен Серапион отметил, что принятый Синодом документ направлен на сохранение национальной культуры многочисленных народов России и выражает стремление стать более открытыми к представителями других православных церквей.

При этом он подчеркнул, что подобная практика существовала всегда.

«Просто в силу недостаточной информированности некоторых священников и, тем более, многих прихожан Церковь их разъясняет. Это не нововведение, это не какая-то модернизация — это, наоборот, возвращение к истокам, актуализация подлинного церковного предания» — заключил представитель миссионерского отдела Московского патриархата.

Ранее в Русской православной церкви сняли ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.