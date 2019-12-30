Два украинца попытались ночью пересечь границу в Крыму
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.
«Крымскими пограничниками задержаны двое граждан сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что оба украинца «имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками».
По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение границы. Задержанные взяты под стражу.
В июне в пункте пропуска «Джанкой» в Крыму задержали гражданина Украины, девять лет находившегося в розыске Интерпола.
Выяснилось, что он фигурант уголовного дела, связанного с вымогательством на территории Чехии.