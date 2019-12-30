СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по столице.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.

    Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что врач подозревается в том, что не позднее 19 декабря он предложил пациентке вступить в интимную связь, но, получив отказ, совершил в отношении потерпевшей «иные действия сексуального характера».

    В начале декабря суд приговорил мужчину, изнасиловавшего девушку-врача в Саратове, к 5,5 года лишения свободы в колонии особого режима.

    Мужчина совершил преступление, когда врач заблудилась по дороге к пациенту.

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