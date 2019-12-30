Жителей Москвы предупредили о метели и мокром снеге

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Жителей Москвы предупредили о метели, мокром снеге, а также гололедице на дорогах вечером 30 декабря.
Жителей Москвы предупредили о метели и мокром снеге
  • РИА Новости

Как сообщили в МЧС, с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря в Москве ожидается «местами гололёд, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица».

Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев, избегать опасных манёвров на дорогах и снижать скорость движения в неблагоприятных условиях.

Пешеходам рекомендуется в метель при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Пятый канал со ссылкой на специалистов МЧС России передавал, что 30 декабря в десятках регионов страны ожидаются метель и ураганный ветер.

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