Жителей Москвы предупредили о метели и мокром снеге

Жителей Москвы предупредили о метели, мокром снеге, а также гололедице на дорогах вечером 30 декабря.

Как сообщили в МЧС, с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря в Москве ожидается «местами гололёд, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица».

Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев, избегать опасных манёвров на дорогах и снижать скорость движения в неблагоприятных условиях.

Пешеходам рекомендуется в метель при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Пятый канал со ссылкой на специалистов МЧС России передавал, что 30 декабря в десятках регионов страны ожидаются метель и ураганный ветер.