Названы самые популярные в России кроссоверы по итогам января — октября

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Стали известны самые популярные в России кроссоверы и внедорожники стоимостью более 5 млн рублей по итогам января — октября 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Названы самые популярные в России кроссоверы по итогам января — октября
  • Reuters

Первое место занимает Toyota Land Cruiser. Реализовано 5555 таких автомобилей.

На второй строчке — BMW X5 (4348 машин), на третьей — Lexus LX (2898).

В список также попали BMW X6, Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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