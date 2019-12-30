Названы самые популярные в России кроссоверы по итогам января — октября

Стали известны самые популярные в России кроссоверы и внедорожники стоимостью более 5 млн рублей по итогам января — октября 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Reuters

Первое место занимает Toyota Land Cruiser. Реализовано 5555 таких автомобилей. На второй строчке — BMW X5 (4348 машин), на третьей — Lexus LX (2898). В список также попали BMW X6, Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE. Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.