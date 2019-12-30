Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

Мещанский суд Москвы отказался в особом порядке рассматривать уголовное дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая начала сотрудничать со следствием.

«Суд постановил: рассмотрение уголовного дела… прекратить, на 13 января назначить рассмотреть дело в общем порядке», — цитирует судью Татьяну Шанину РИА Новости.

19 ноября президиум Мосгорсуда отменил постановление Мещанского суда о возврате прокурору дела Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве.

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

В июне 2017 года Масляева признала вину по делу о хищении государственных средств.