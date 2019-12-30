Водителя автобуса взяли под стражу после ДТП под Липецком

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Липецкой области. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

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В сообщении говорится, что 30 декабря Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте водителя автобуса «Москва — Тбилиси». «В результате водитель заключён под стражу на время следствия», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что водитель является гражданином Грузии. В четверг, 26 декабря, при опрокидывании автобуса в Липецкой области погибли два человека, восемь пострадали. Возбуждено два уголовных дела по факту ДТП.