Водителя автобуса взяли под стражу после ДТП под Липецком

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Липецкой области. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры. 
Водителя автобуса взяли под стражу после ДТП под Липецком
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В сообщении говорится, что 30 декабря Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте водителя автобуса «Москва — Тбилиси».

«В результате водитель заключён под стражу на время следствия», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что водитель является гражданином Грузии.

В четверг, 26 декабря, при опрокидывании автобуса в Липецкой области погибли два человека, восемь пострадали.

Возбуждено два уголовных дела по факту ДТП.

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