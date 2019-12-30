Эксперт оценил идею присвоить всем гражданским самолётам в России единое название

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Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею присвоить всем гражданским самолётам в России единое название.
Эксперт оценил идею присвоить всем гражданским самолётам в России единое название
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его мнению, для выхода на мировой авиарынок необходимо создать успешный продукт.

Эксперт напомнил, что во времена СССР военным и гражданским самолётостроением занимались несколько конструкторских бюро. Однако сейчас отрасль располагает гораздо меньшим количеством ресурсов, и было бы логично их объединить.

«России нужна линейка в виде дальнемагистрального, среднемагистрального и ближнемагистрального самолётов и единая система их обслуживания, что является едва ли не главным условием успешности данных проектов на рынке. Это ремонтная база, а также подготовка и обучение пилотов», — подчеркнул Адамидов.

Ранее гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть преобразованы в линейку самолётов с единым названием. 

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