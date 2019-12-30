В Госдуме прокомментировали предложение создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в беседе с ФАН прокомментировал предложение создать авиакомпанию на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.

«Я второй созыв руковожу этим комитетом, и мы провели выездные круглые столы везде и не по разу — это Якутия, Хабаровск, Забайкалье, Владивосток, Камчатка и Сахалин. К сожалению, более 700 аэропортов находятся в запущенном состоянии», — заявил он.

По его словам, для внутрирегиональных перелётов нет хорошего самолёта.

Харитонов также отметил необходимость развивать Дальний Восток. Как считает депутат, должна быть мотивация, чтобы оставаться в регионе.

Ранее «Известия» сообщали, что в связи с поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева над проектом работают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех».