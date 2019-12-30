Скоростные «Ласточки» начали курсировать между Краснодаром и Анапой

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Скоростные составы «Ласточка» начали ездить по маршруту Краснодар — Анапа, сообщает Nation News со ссылкой на официальный портал администрации Краснодарского края.
Скоростные «Ласточки» начали курсировать между Краснодаром и Анапой
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как отметили в администрации, время в пути между этими населёнными пунктами составляет 2 часа 40 минут.

Для запуска скоростных поездов на этом маршруте была модернизирована инфраструктура, в том числе проведены работы по электрификации, построены вокзал и пассажирская платформа, отремонтированы четыре платформы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в ближайшее время планируется запуск скоростной электрички «Ласточка» из Петербурга до Иматры (Финляндия) через Выборг и Светогорск.

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