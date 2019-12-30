Самолёт Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«Мы подтверждаем факт того, что самолёт Qatar Airways, следовавший рейсом QR179 из Дохи в Осло, благополучно совершил вынужденную по техническим причинам посадку в Москве», — заявили в пресс-службе.
Авиаперевозчик добавил, что примет все меры, чтобы пассажиры добрались до Осло с минимальными задержками.
Как заявил источник агентства в экстренных службах, самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Ранее в Баку сообщили об экстренной посадке самолёта авиакомпании Azur Air рейса Гоа — Москва.