Самолёт Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Москве

Пассажирский самолёт авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Осло, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту по техническим причинам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Мы подтверждаем факт того, что самолёт Qatar Airways, следовавший рейсом QR179 из Дохи в Осло, благополучно совершил вынужденную по техническим причинам посадку в Москве», — заявили в пресс-службе.

Авиаперевозчик добавил, что примет все меры, чтобы пассажиры добрались до Осло с минимальными задержками.

Как заявил источник агентства в экстренных службах, самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.

Ранее в Баку сообщили об экстренной посадке самолёта авиакомпании Azur Air рейса Гоа — Москва.