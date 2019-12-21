В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Гоа — Москва, произвёл экстренную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гейдар Алиев.

«Самолёт авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Гоа — Москва, запросился на посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев», — указано в тексте.

Уточняется, что посадка была успешно осуществлена в 10:05 мск.

Пассажиры размещены в здании аэропорта, им предоставлено питание.

Ранее топливозаправочный самолёт, созданный на базе Ил-78, выполняя испытательный полёт, совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского после отказа одного из двигателей.