В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва

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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Гоа — Москва, произвёл экстренную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гейдар Алиев.
В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва
  • РИА Новости

«Самолёт авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Гоа — Москва, запросился на посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев», — указано в тексте.

Уточняется, что посадка была успешно осуществлена в 10:05 мск.

Пассажиры размещены в здании аэропорта, им предоставлено питание.

Ранее топливозаправочный самолёт, созданный на базе Ил-78, выполняя испытательный полёт, совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского после отказа одного из двигателей.

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