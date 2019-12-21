В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва
- РИА Новости
«Самолёт авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Гоа — Москва, запросился на посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев», — указано в тексте.
Уточняется, что посадка была успешно осуществлена в 10:05 мск.
Пассажиры размещены в здании аэропорта, им предоставлено питание.
Ранее топливозаправочный самолёт, созданный на базе Ил-78, выполняя испытательный полёт, совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского после отказа одного из двигателей.