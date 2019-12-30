В Москве рассказали об итогах акции «Добрые ёлки» для пациентов детских больниц

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Более шести тысяч пациентов московских детских больниц приняли участие в акции «Добрые ёлки» мэра столицы, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали об итогах акции «Добрые ёлки» для пациентов детских больниц
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше «Добрая ёлка» проходила только в Морозовской больнице, но в этом году решили, что у всех пациентов детских клиник должен быть новогодний праздник.

«Для детей подготовили весёлую программу: развлекательные и обучающие занятия, игры, мастер-классы. А Дед Мороз и Снегурочка проводили сказочные представления с участием профессиональных артистов. В конце праздника каждый ребёнок получил подарок. Таким образом, мы смогли каждому юному москвичу, который оказался в предпраздничные дни в больнице, уделить персональное внимание», — подчеркнула Ракова.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, детям дарили сладости, игры, наборы для творчества и рисования.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в акции «Ёлка желаний».

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