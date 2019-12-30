Бывшему главе Марий Эл продлили арест до 2 апреля 2020 года

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Нижегородский районный суд продлил до 2 апреля 2020 года срок содержания под стражей бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Бывшему главе Марий Эл продлили арест до 2 апреля 2020 года
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, сказала его адвокат Елена Вяткина.

«Нижегородский районный суд продлил арест до 2 апреля 2020 года Маркелову, а также проходящим с ним по делу Ираиде Долгушевой и Наталье Кожановой», — заявила адвокат.

По её словам, все трое фигурантов находятся в следственном изоляторе в Нижнем Новгороде.

В ноябре суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд рублей.

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