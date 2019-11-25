Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Елену Вяткину.
«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен», — заявила она.
По её словам, решение не вступило в силу, в связи с чем оно может быть обжаловано.
Отмечается, что Генеральная прокуратура предъявила иск к Маркелову об обращении в доход государства имущества, по которому не предоставлено сведений, что оно приобретено на законные доходы. При этом общая стоимость имущества, по которому предъявлен иск, превысила 2,2 млрд рублей.
В июне 2018 года СК завершил следственные действия по делу экс-главы Марий Эл.