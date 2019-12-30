Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания

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Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания
  • © ЦОС ФСБ РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Они дают признательные показания», — заявили в спецслужбе.

У задержанных изъяли улики, которые подтверждают, что они готовили теракты.

Против задержанных возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

29 декабря ФСБ сообщила, что по информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.

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