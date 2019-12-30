Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
«Они дают признательные показания», — заявили в спецслужбе.
У задержанных изъяли улики, которые подтверждают, что они готовили теракты.
Против задержанных возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.
29 декабря ФСБ сообщила, что по информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.