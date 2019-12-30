В России будут бесплатно заменять аккумуляторы для кресел-колясок
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом», — цитирует пресс-служба ведомства Топилина.
По его словам, теперь замена батарей производится за счёт федерального бюджета, а инвалид не несёт расходов.
По оценкам Минтруда, использование кресел-колясок с электроприводом рекомендовано около 12 тыс. инвалидов.
Как уточнили в ведомстве, документ вступил в силу 21 декабря. При отсутствии возможности самостоятельно предоставить изделие на экспертизу предусмотрена опция её проведения с выездом на дом.
Ранее кабмин утвердил список специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2020 год в рамках государственной поддержки.