В России будут бесплатно заменять аккумуляторы для кресел-колясок

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Аккумуляторные батареи для инвалидных кресел-колясок будут заменять за счёт бюджета. Соответствующее распоряжение вступило в силу 21 декабря. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
В России будут бесплатно заменять аккумуляторы для кресел-колясок
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом», — цитирует пресс-служба ведомства Топилина.

По его словам, теперь замена батарей производится за счёт федерального бюджета, а инвалид не несёт расходов.

По оценкам Минтруда, использование кресел-колясок с электроприводом рекомендовано около 12 тыс. инвалидов.

Как уточнили в ведомстве, документ вступил в силу 21 декабря. При отсутствии возможности самостоятельно предоставить изделие на экспертизу предусмотрена опция её проведения с выездом на дом.

Ранее кабмин утвердил список специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2020 год в рамках государственной поддержки. 

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