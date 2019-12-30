Опрос: 47% россиян назвали 2019 год успешным с точки зрения карьеры

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» провели опрос, в рамках которого россияне подвели итоги 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Согласно результатам опроса, 11% респондентов оценили карьерные итоги года на «отлично». 36% опрошенных поставили оценку «хорошо».

Для 33% участников исследования год прошёл «нейтрально», и лишь у 19% опрошенных россиян рабочий год выдался «скорее плохим».

32% указали, что в их работе в 2019 году не происходило никаких существенных изменений. 24% отметили, что им повысили зарплату, а 14% поменяли место работы.

Ещё 11% участников исследования поменяли профессию.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал итоги опроса, в рамках которого жители России рассказали о размере справедливой зарплаты.