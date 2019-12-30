В ЯНАО возбудили дело из-за гибели двух рабочих на месторождении
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли в результате возгорания подъёмника на Восточно-Таркосалинском месторождении.