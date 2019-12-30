В ЯНАО возбудили дело из-за гибели двух рабочих на месторождении

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате пожара на Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ЯНАО возбудили дело из-за гибели двух рабочих на месторождении
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России. 

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли в результате возгорания подъёмника на Восточно-Таркосалинском месторождении.

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