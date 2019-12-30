В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — заявил представитель министерства.

По его словам, проверка была начата 27 декабря после появления в СМИ видео с оскорблениями детей.

По данным местных СМИ, одна из сотрудниц санатория накричала на плачущего ребёнка и пыталась его грубо схватить за руку.

Отмечается, что ещё одна сотрудница угрожала другому ребёнку, что его отправят в учреждение для умственно отсталых, где его будут обкалывать медицинскими препаратами.

Ранее Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России передавал, что жителя Татарстана подозревают в истязании шестилетнего ребёнка.

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