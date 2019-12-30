В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — заявил представитель министерства.

По его словам, проверка была начата 27 декабря после появления в СМИ видео с оскорблениями детей.

По данным местных СМИ, одна из сотрудниц санатория накричала на плачущего ребёнка и пыталась его грубо схватить за руку.

Отмечается, что ещё одна сотрудница угрожала другому ребёнку, что его отправят в учреждение для умственно отсталых, где его будут обкалывать медицинскими препаратами.

Ранее Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России передавал, что жителя Татарстана подозревают в истязании шестилетнего ребёнка.