В Татарстане завели дело по факту возможного истязания ребёнка

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Жителя Татарстана подозревают в истязании шестилетнего пасынка, передаёт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Татарстане завели дело по факту возможного истязания ребёнка
  • РИА Новости

Ребёнка, проживающего в посёлке Осиново в многодетной семье, госпитализировали в РКБ с различными травмами.

Следователи провели проверку и решили завести уголовное дело. По их версии, травмы мальчику нанёс отчим.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.

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