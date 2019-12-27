В Татарстане завели дело по факту возможного истязания ребёнка
- РИА Новости
Ребёнка, проживающего в посёлке Осиново в многодетной семье, госпитализировали в РКБ с различными травмами.
Следователи провели проверку и решили завести уголовное дело. По их версии, травмы мальчику нанёс отчим.
Проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.