В Татарстане завели дело по факту возможного истязания ребёнка

Жителя Татарстана подозревают в истязании шестилетнего пасынка, передаёт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Ребёнка, проживающего в посёлке Осиново в многодетной семье, госпитализировали в РКБ с различными травмами.

Следователи провели проверку и решили завести уголовное дело. По их версии, травмы мальчику нанёс отчим.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.