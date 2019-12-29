Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу
- РИА Новости
«В 16:15 двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда», состояние их здоровья удовлетворительное», — заявили в спасательном ведомстве.
При этом во время поисковой операции поступила информация, что требуется помощь четырём волонтёрам, участвовавшим в поисках.
«По оперативным данным, у них сломались снегоходы и они не могут продолжать движение, при этом они находятся на связи», — отметили в МЧС.
Спасатели выдвинулись к возможному местонахождению волонтёров.
Ранее сообщалось, что на Урале ищут двух туристов, которые 28 декабря на снегоходах отправились из туристической базы «Звезда» в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.