В Свердловской области ищут двух пропавших туристов

В Карпинском городском округе Свердловской области идут поиски двух туристов, которые 28 декабря на снегоходах направились из туристической базы «Звезда», находящейся в 110 км от Карпинска, в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что дополнительно на поиски из Екатеринбурга вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

В августе в Белом море в Карелии пропала группа туристов из Петербурга.