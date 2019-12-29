В Свердловской области ищут двух пропавших туристов
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что дополнительно на поиски из Екатеринбурга вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда.
В августе в Белом море в Карелии пропала группа туристов из Петербурга.