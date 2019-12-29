Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» задели Польшу за живое.
Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после
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«Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое», — написал Пушков в своём Twitter.

Он уточнил, что в Польше не желают признавать эту часть своей истории.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

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