Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» задели Польшу за живое.

«Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое», — написал Пушков в своём Twitter.

Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 декабря 2019 г.

Он уточнил, что в Польше не желают признавать эту часть своей истории.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».