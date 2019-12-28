Тральщик «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ в Балтийске

Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ России. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

РИА Новости

«Торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага России на новейшем морском тральщике «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе, состоялся в Балтийске», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что «Владимир Емельянов» успешно завершил комплекс госиспытаний на полигонах Балтийского флота. В конце сентября корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 отправился на заводские ходовые испытания.