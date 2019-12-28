Тральщик «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ в Балтийске

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Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ России. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
Тральщик «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ в Балтийске
  • РИА Новости

«Торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага России на новейшем морском тральщике «Владимир Емельянов» проекта 12700, построенного для ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе, состоялся в Балтийске», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «Владимир Емельянов» успешно завершил комплекс госиспытаний на полигонах Балтийского флота.

В конце сентября корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 отправился на заводские ходовые испытания

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