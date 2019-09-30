Тральщик «Владимир Емельянов» отправился на испытания в Финский залив

Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Владимир Емельянов» отправился на заводские ходовые испытания. Об этом сообщили на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа испытаний судна рассчитана на полтора месяца.

Как уточняется, за этот срок корабелам и экипажу предстоит проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода.

После заводских испытаний должны начаться государственные.

Передача тральщика «Владимир Емельянов» ВМФ России планируется в декабре 2019 года.

30 мая, как сообщал портал Nation News, корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Санкт-Петербурге.