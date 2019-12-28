В Минобороны России назвали объём потраченных на вооружение средств

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в 2019 году на реализацию гособоронзаказа было выделено свыше 1,5 трлн рублей.

«Выделенный в 2019 году объём средств на реализацию ГОЗ, а это свыше 1,5 триллиона рублей, обеспечил дальнейшее плановое развитие системы вооружения Вооружённых сил», — заявил Криворучко.

Он добавил, что более 68% этих средств направили на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского.

21 декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий выделение $738 млрд на нужды обороны.